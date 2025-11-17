Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago30.0°
Humedad15%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Clasificatorias

Seleccionador de Nigeria denunció que hicieron vudú a su equipo en la tanda de penales ante RD Congo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Eric Chelle acusó que el cuerpo técnico rival tuvo un comportamiento extraño durante los lanzamientos.

Seleccionador de Nigeria denunció que hicieron vudú a su equipo en la tanda de penales ante RD Congo
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, que su equipo fue víctima de vudú prácticado por miembros del cuerpo técnico de RD Congo durante la tanda de penales que dejó fuera a las "Aguilas" africanas del repechaje intercontinental clasificatorio para el Mundial de 2026.

Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de los penales, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.

"Durante toda la tanda de penales una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", dijo.

República Democrática del Congo se clasificó para el repechaje internacional tras superar a Nigeria en los penaltis (4-3), tras acabar el encuentro con empate 1-1. El meta Lionel Mpasi-Nzau fue determinante al detener dos lanzamientos a Moses Simon y Semi Ajayi. También envió el balón fuera Calvin Bassey.

Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018), mientras que si la República Democrática del Congo supera el repechaje, jugará su segundo Mundial, tras acudir, denominada entonces como Zaire, al torneo de Alemania Federal en 1974.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada