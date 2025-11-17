Seleccionador de Nigeria denunció que hicieron vudú a su equipo en la tanda de penales ante RD Congo

El seleccionador de Nigeria, Eric Chelle, que su equipo fue víctima de vudú prácticado por miembros del cuerpo técnico de RD Congo durante la tanda de penales que dejó fuera a las "Aguilas" africanas del repechaje intercontinental clasificatorio para el Mundial de 2026.

Chelle, que tuvo que ser parado para no enzarzarse en una pelea con estas personas en el momento final de los penales, explicó a los periodistas a la conclusión del choque el por qué de su malestar y que habían sido víctimas del vudú de sus rivales.

🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥



Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳



He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.



The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025

"Durante toda la tanda de penales una persona del Congo hizo vudú. Tenía agua o algo parecido y lo estaba lanzando, así que yo me puse muy nervioso", dijo.

República Democrática del Congo se clasificó para el repechaje internacional tras superar a Nigeria en los penaltis (4-3), tras acabar el encuentro con empate 1-1. El meta Lionel Mpasi-Nzau fue determinante al detener dos lanzamientos a Moses Simon y Semi Ajayi. También envió el balón fuera Calvin Bassey.

Nigeria, campeona de África en tres ocasiones, participó en seis Mundiales de forma consecutiva (de 1994 a 2018), mientras que si la República Democrática del Congo supera el repechaje, jugará su segundo Mundial, tras acudir, denominada entonces como Zaire, al torneo de Alemania Federal en 1974.