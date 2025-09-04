Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago8.8°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Uno a Uno: La nueva Roja de Córdova sucumbió en Brasil

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con algunas caras nuevas en el equipo, la selección chilena cayó 3-0 ante Brasil este jueves en la penúltima fecha de la Clasificatoria al Mundial 2026. Los dirigidos por Nicolás Córdova pagaron caro sus errores y se fueron con un mal resultado de su aventura en el Estadio Maracaná.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados