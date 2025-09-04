Uno a Uno: La nueva Roja de Córdova sucumbió en Brasil
Uno a Uno: La nueva Roja de Córdova sucumbió en Brasil
Con algunas caras nuevas en el equipo, la selección chilena cayó 3-0 ante Brasil este jueves en la penúltima fecha de la Clasificatoria al Mundial 2026. Los dirigidos por Nicolás Córdova pagaron caro sus errores y se fueron con un mal resultado de su aventura en el Estadio Maracaná.
