[VIDEO] Manuel Ugarte desató la euforia de Uruguay con el agónico gol del triunfo ante Colombia

Manuel Ugarte fue el héroe de Uruguay este viernes en las Clasificatorias, al anotar el gol del triunfo por 3-2 sobre Colombia en el Centenario de Montevideo, en el marco de la fecha 11.

Uruguay sacó desde el medio tras el gol de Andrés Gómez, y cuando parecía que terminaba en empate, Ugarte aprovechó una serie de rebotes y con un remate de primera en el corazón del área, en el minuto 90+10', desató la alegría del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, cortando una racha de cuatro partidos sin ganar.

Revisa el gol de Ugarte:

🚨🇺🇾 Manuel Ugarte gives Uruguay the lead in the 101st minute, just after Colombia had scored the equalizer! 😳pic.twitter.com/ASWCzJU2Yd