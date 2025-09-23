Conmebol hizo ambicioso pedido para Mundial de 64 equipos en 2030

El pedido de Conmebol a la FIFA de tener un Mundial de 64 equipos en 2030 está cerca de concretarse y Alejandro Domínguez, presidente de la entidad sudamericana y quien se encuentra en Nueva York, hizo una ambiciosa propuesta que "impactará al mundo".

El plan original es que Montevideo tendrá el duelo inaugural, mientras que en Argentina y Paraguay se disputará un partido.

Sin embargo, según información del Diario Olé, si se concreta la idea 64 equipos, el Mundial de 2030 tendrá 16 grupos y el pedido oficial de Domínguez es que Argentina, Paraguay y Uruguay sean sedes de un grupo cada uno.

"Las otras 13 zonas, naturalmente, se desarrollarían en España, Portugal y Marruecos, los países sedes", precisó el citado medio.

Esta información surge en el contexto de la cumbre en la que participará Domínguez en Nueva York, una reunión en donde estará Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, y los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay: Javier Milei, Santiago Peña y Yamandu Orsi.

Siempre de acuerdo a Olé, "esta cumbre es un avance para la propuesta de Conmebol", y la próxima semana se realizará otra reunión, en donde también estará presente Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y se espera que en esa instancia se haga oficial el formato del Mundial de 2030.

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá 48 selecciones, repartidos en 12 grupos, clasificando los dos mejores de cada zona y ocho mejores terceros a una ronda de eliminación directa.

Con un Mundial de 64 selecciones en 2030, serían 16 grupos, y clasificarían solo los dos primeros, manteniéndose el formato de eliminación directa con 32 equipos.