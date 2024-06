Bárbara Hernández es la primera sudamericana en concretar el desafío 7 de 7 mares

La nadadora chilena Bárbara Hernández concretó esta semana un nuevo desafío luego de nadar el Estrecho de Tsugaru, en Japón, y concretar así el desafío 7 de 7 mares transformándose en la primera sudamericana en lograrlo.

De acuerdo a lo publicado por la "Sirena de Hielo" en su cuenta oficial en Instagram, demoró en lograr el desafío en 11 horas y 40 minutos, algo que quedó evidenciado en el video que muestra su salida del agua, totalmente extenuada.

"No fuiste fácil ni amigable, no somos amigos pero gracias mil gracias por darme la oportunidad que tanto esperamos", escribió la deportista nacional.

"Tuve tanto miedo de no terminar, de que me sacaran del agua, una corriente favorable que jamás se entendió con el viento me tuvo peleando esa llegada casi 12hrs en aguas que cambiaron tanto de temperatura que terminé a 15°C con un frío de tanto tragarme agua del mar y respirando cada 5-7 hasta 9 brazadas! Sube y baja y a golpes pero muy atenta a no chocar con la embarcación", añadió.

