Las completar un histórico doble cruce del Canal de la Mancha, la destacada nadadora chilena de aguas gélidas Bárbara Hernández, conocida como la "Sirena del Hielo", recibió un reconocimiento del Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

La instancia también contó con el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, e incluyó una felicitación a la trayectoria de Gabriel Torres, entrenador de Hernández

