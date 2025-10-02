Amanda Cerna se lució con el sexto lugar en el Mundial de Para Atletismo

La deportista paralímpica chilena Amanda Cerna se quedó con el sexto lugar en el Mundial de Para Atletismo de New Delhi 2025 y rompió su propio récord personal y nacional en el heats de los 400 metros.

Si bien en la etapa anterior también consiguió superar su mejor registro, en la final de la prueba, Cerna logró batir nuevamente los números, consiguiendo un tiempo de 58.63 segundos. De este modo, marcó un nuevo récord personal, nacional y se consagró como la primera atleta chilena en correr bajo los 59 segundos en heats de los 400 metros.

Tras la competencia, mostró su felicidad y agredecimiento en redes sociales, declarando que: "Nos vamos con mejor marca personal, récord de Chile y un 6to lugar en la final de 400 mts. Después de 6 años logramos hacer PB nuevamente. Mucha emoción y gratitud por todas y todos quienes son parte de esto".

Ahora, Cerna deberá prepararse para competir en la carrera de 200 metros.

