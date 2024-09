Una extensión de raqueta se robó las miradas en el para tenis de mesa de París 2024

El estadounidense Ian Seidenfeld logró medalla de bronce en París 2024, pero destacó en redes sociales principalmente por el particular elemento que utilizó durante las competencias del para tenis de mesa MS6.

El norteamericano, bicampeón panamericano y defensor del oro, utilizó una extensión de madera para alargar su raqueta así y alcanzar las pelotas cortas, a las cuales le costaría llegar por su condición de enanismo.

Seidenfeld colocaba el aditamento bajo la mesa a la espera del turno rival para el saque: La vara, con agujeros, se enroscaba al extremo superior del mango.

Una secuencia de su semifinal contra el italiano Matteo Aprenzan, a la postre ganador de la presea dorada, fue compartida por numerosos usuarios en la red.

La creación del elemento fue obra de Mitchell Seidenfeld, padre y entrenador del estadounidense que además fue multimedallista en la misma disciplina y logró un oro en Barcelona 1992.

Aquella extensión lleva cinco años en uso, pero sólo fue autorizado oficialmente desde los Paralímpicos de Tokio 2020, bajo el alero de cumplir una función similar a las ortesis o bandas que utilizan otros atletas para sostener sus palas.

With laser focus and a paddle like a secret weapon, Ian Seidenfeld of Team USA USA serves up some serious competition in the Para table tennis Men’s Singles MS6 semifinal 🇺🇸 🏓 #Paralympics | #Paris2024 pic.twitter.com/LRfIZF4iCM