Wollermann y su oro en París 2024: La perseverancia, disciplina y constancia me han llevado a esto

La deportista nacional Katherinne Wollermann repasó su histórica medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, con una inmensa alegría y orgullo por alcanzar su trabajada presea dorada.

"Estoy procesando las cosas que hice, fue todo muy rápido. Es velocidad, entonces pestañeaste y ya pasó", señaló tras la competencia.

"Es la primera medalla para el canotaje y para canotaje en Chile. Hice un world record paralímpico (personal), así que estoy contentísima", sumó.

"No sé cómo expresar la emoción, porque es muy interno. He pasado por tanto, he hecho tanto esfuerzo y sacrificio. No es un deporte fácil; ninguno lo es. La perseverancia, disciplina y constancia me han llevado a esto, y todo el equipo que tengo detrás; Comité, IND, auspiciadores y tanta gente... es bacán", agregó.

"Ahora voy a ir a ver a mi familia. No la veo hace mucho tiempo, la extraño. Cada esfuerzo y cada cosa que he hecho ha valido la pena porque este es el resultado de lo que vengo haciendo hace muchos años", complementó.

Wollermann repasó que "en 2012 comencé y ya se ve (reflejado) en esto. La gente me preguntaba si me preparaba para Los Angeles (2028) o Australia (2032) y yo soy una persona que vive el presente. Este es mi presente y quién sabe qué deparará el futuro".

Sobre su actuación en la final, contó que "me mostraron la competencia y dijeron 'hiciste una salida súper fuerte y mantuviste, mantuviste y mantuviste. Como en el entrenamiento, sacaste unas paladas no sé de dónde, subiste, remataste y lo obtuviste'; ahí recién me di cuenta. Cuando compites estás en un estado que no te da como para procesar".

"Si me gritan, no estoy consciente de lo que está pasando. Solamente estoy haciendo lo que tengo que hacer", puntualizó.

"Alegría, felicidad. Siento que puedo ser un líder para que otras mujeres se sumen al deporte, que sigan creciendo y se empoderen. Si bien es cierto que vamos creciendo en cuanto a género, hay que ir rompiendo barreras y nuestros propios límites", añadió.

"Las mujeres nos estamos apoderando poco a poco de cada espacio, tanto deportivo como de trabajo. Poco a poco hemos insertando a la mujer; yo feliz de poder sumar para eso y que más se vayan incluyendo. Eso queremos a nivel deportivo", cerró la medallista.