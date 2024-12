Katherine Wollermann fue la "Mejor de los Mejores" Paralímpico en el 2024

La medallista de oro en el Paracanotaje de París 2024 Katherine Wollermann, fue distinguida tras una votación unánime con el premio "Mejor de los Mejores" Paralímpico del Círculo de Periodistas Deportivos.

El jurado estuvo compuesto por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el timonel del Comité Olímpico de Chile, Miguel Angel Mujica, el del Comité Paralímpico, Sebastián Villavicencio, Israel Castro, director del IND, más Pablo Vargas, presidente del CPD y los directores Danilo Díaz, Carlos González y Roberto Vallejos.

Tras recibir la distinción, la paradeportista nacional se mostró muy agradecida por un año repleto de éxitos.

"He dicho en ot as oportunidades que no es mejor el que gana más cosas, sino que el que supera más obstáculos, quiero agradecer a mi familia, al cuerpo técnico, al Círculo de Periodistas que ha apoyado mi carrera, a mis compañeros que han dado una palabra de aliento para seguir, a mi madre que amo mucho", expresó.

"Ha sido un año intenso, lleno de cosas, pero estoy muy feliz, no solo por mí sino que por todos porque son lo máximo, no hay mejores que ustedes, sigan luchando por sus premios", completó Wollermann.

Los Mejores del Deporte paralímpico