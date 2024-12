Polémica en el ajedrez: Eliminaron a Magnus Carlsen del Mundial por usar jeans

El destacado ajedrecista noruego Magnus Carlsen abandonó el Mundial de partidas rápidas en Nueva York tras la acción de la Federación Internacional al evidenciar que usaba jeans en el torneo.

La FIDE exigió a Carlsen, campeón defensor, cambiar sus pantalones para cumplir con el código de vestimenta. Ante la negativa, se decidió excluirlo de la novena ronda.

Amparándose en la normativa, el árbitro jefe aplicó una multa de 200 euros que luego escaló hasta la mencionada descalificación.

"Llegué aquí y me multaron. Después me dieron un 'warning' diciéndome que no sería emparejado si no iba a cambiar mi ropa. Yo les dije que me cambiaría al día siguiente. Me comentaron que tenía que ser en ese momento y a esas alturas ya era un poco una cuestión de principios para mí", contó Magnus.

"Soy demasiado mayor a estas alturas para preocuparme mucho por estas cosas, si eso es lo que quieren. Nadie ha querido recular y aquí estamos. Está bien por mi parte", sumó.

FIDE statement regarding Magnus Carlsen’s dress code breach



FIDE regulations for the World Rapid and Blitz Chess Championships, including the dress code, are designed to ensure professionalism and fairness for all participants.



Today, Mr. Magnus Carlsen breached the dress code… pic.twitter.com/SLdxBpzroe — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 27, 2024

Por su parte la FIDE se defendió en un comunicado: "Magnus Carlsen violó el código de vestimenta al usar jeans, que están explícitamente prohibidos según las regulaciones de larga trayectoria para este evento".

"Ese mismo día Ian Nepomniachtchi también fue multado por violar el código de vestimenta al usar calzado deportivo. Sin embargo obedeció, se puso la vestimenta aprobada y continuó jugando en el torneo. Estas reglas han estado vigentes durante años, son bien conocidas por todos los participantes y se les comunican antes de cada evento", agregaron.

El episodio marcó un nuevo cruce entre Magnus Carlsen y la FIDE, pues el europeo se ha ausentado de los últimos dos Mundiales de la modalidad clásica.

En el pasado, Carlsen acusó a la FIDE de amenazar a jugadores con no permitirles jugar los Mundiales si firmaban con Freestyle Chess, circuito cuya modalidad sortea las posiciones iniciales de las piezas de la primera fila.