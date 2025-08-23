¡Gigante! Katherinne Wollermann se coronó bicampeona mundial de para canotaje

La deportista chilena Katherinne Wollermann volvió a hacer historia con la revalidación de su título mundial de para canotaje en la cita planetaria de sprint desarrollada en Milán, Italia.

La campeona paralímpica en París 2024 volvió a colgarse el oro mundial en los 200 metros KL1 gracias a un tiempo de 53,52 segundos en las aguas milanesas.

Wollermann, tal como lo hizo en Hungría 2024, se impuso a la ucraniana Maryna Mazhula, que este sábado quedó atrás por 64 centésimas (54,16s).

El podio se cerró con la china Xie Maosan (+1,54s). La brasileña Adriana Gomes de Azevedo, la otra latinoamericana en la final A, remató séptima (+8,41s).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Team ParaChile (@teamparachile)

Wollermann dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram tras obtener la victoria: "A mi tierra querida, Chile: Este triunfo es tuyo tanto como mío".

"En cada remada sentí el peso del dolor, del cansancio, de las dudas... pero también el impulso del viento cordillerano, la fuerza de nuestros ríos, y el coraje que solo se forja en estas tierras", expresó.

Junto con destacar que sacó fuerzas al recordar al pueblo de nuestro país, la última condecorada como Mejor de los Mejores celebró que "llevo la bandera en lo más alto del mundo, no como un trofeo, sino como un símbolo de resistencia, de pasión y de amor por este suelo que me vio nacer".

"Gracias, Chile, por enseñarme que el dolor también puede ser maestro, y que la victoria es aún más hermosa cuando se logra desde el corazón. Este campeonato es por ti", cerró la carta de la canoísta criolla.