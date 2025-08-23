Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Canotaje

Team Chile de canotaje sumó dos platas y tres bronces en su adiós a Asunción 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo nacional disputó seis finales en el último día del evento en Paraguay.

Team Chile de canotaje sumó dos platas y tres bronces en su adiós a Asunción 2025
 Sebastián Miranda / Team Chile
En portada

Este sábado 23 de agosto los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 viven su última jornada de acción y el Team Chile de canotaje se anotó con cinco nuevas medallas en las pruebas de 500 metros: Dos de plata y tres de bronce.

A primera hora, la dupla de Maira Toro y Fernanda Sepúlveda lograron el segundo puesto en el K2 femenino con un tiempo de dos minutos, dos segundos y 79 centésimas, a 3,18 segundos de las mexicanas Ana Hernández y Naomi Campos.

Luego fue el turno de Sebastián Alveal y Matteo Cossio en la final masculina de la modalidad, colgándose el bronce con un crono de 1:59,33, por detrás del monarca Argentina (1:45,14) y el escolta Uruguay (1:49,14).

Sley Figueroa y Valentina Cornejo cerró el podio del C2 gracias a una marca de dos minutos, 27 segundos y 33 centésimas; a tres segundos exactos del primer lugar obtenido por Cuba. Joaquín Lagos y Matías Jiménez fueron sextos en la final masculina.

El K2 mixto vio en el tercer puesto a Toro y Alveal (2:09,66), solo por detrás de Argentina y Canadá. En tanto, Figueroa y Jiménez lograron la presea plateada en el C2 mixto que vio como ganador a Cuba.

