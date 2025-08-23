Team Chile de canotaje sumó dos platas y tres bronces en su adiós a Asunción 2025
El equipo nacional disputó seis finales en el último día del evento en Paraguay.
Este sábado 23 de agosto los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 viven su última jornada de acción y el Team Chile de canotaje se anotó con cinco nuevas medallas en las pruebas de 500 metros: Dos de plata y tres de bronce.
A primera hora, la dupla de Maira Toro y Fernanda Sepúlveda lograron el segundo puesto en el K2 femenino con un tiempo de dos minutos, dos segundos y 79 centésimas, a 3,18 segundos de las mexicanas Ana Hernández y Naomi Campos.
Luego fue el turno de Sebastián Alveal y Matteo Cossio en la final masculina de la modalidad, colgándose el bronce con un crono de 1:59,33, por detrás del monarca Argentina (1:45,14) y el escolta Uruguay (1:49,14).
¡61 MEDALLAS! 😮💨😮💨— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 23, 2025
El Team Chile 🇨🇱 de Canotaje sumó dos preseas más 🥈🥉esta mañana en la jornada final de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 🇵🇾.
Temprano, las kayakistas Maira Toro y Fernanda Sepúlveda se quedaron con la medalla de plata 🥈 en el K2 500 metros y en… pic.twitter.com/GBXQzlwA5I
Sley Figueroa y Valentina Cornejo cerró el podio del C2 gracias a una marca de dos minutos, 27 segundos y 33 centésimas; a tres segundos exactos del primer lugar obtenido por Cuba. Joaquín Lagos y Matías Jiménez fueron sextos en la final masculina.
¡OTRA MEDALLAAA! 🛶👏🏻— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 23, 2025
Las canoístas Sley Figueroa y Valentina Cornejo aportaron la 62ª presea para el Team Chile 🇨🇱 tras ser 🥉 en los 500 metros.
Sley y Valentina se mandaron tremenda carrera y demostraron su alto nivel 👏🏻.#VamosTeamChile 🇨🇱 #ASU2025 pic.twitter.com/i2uOwPGEV6
El K2 mixto vio en el tercer puesto a Toro y Alveal (2:09,66), solo por detrás de Argentina y Canadá. En tanto, Figueroa y Jiménez lograron la presea plateada en el C2 mixto que vio como ganador a Cuba.
¡UNA DUPLA EXTRAORDINARIA! 🛶🥉🤩— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 23, 2025
Los kayakistas Sebastián Alveal y Maira Toro lograron la NOVENA 😎 medalla del canotaje en Asunción 🇨🇱, luego de finalizar en el 🥉 tercer lugar del K2 500 Metros Mixto.
Con este resultado, Sebastián cierra su participación con 🥇🥇🥉🥉🥉,… pic.twitter.com/kmpEFlA7Ug
¡DÉCIMA DEL CANOTAJE! 🔟🏅👏🏻— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 23, 2025
Los canoístas Matías Jiménez y Sley Figueroa lograron la décima y última medalla del canotaje—la 64 del Team Chile 🇨🇱— en Asunción 🇵🇾, luego de ser subcampeones 🥈 en el C2 500 Metros Mixto.
La pareja le dio una dura lucha a Cuba 🇨🇺 (y al incesante… pic.twitter.com/pNv2wU12qZ