Team Chile de canotaje sumó dos platas y tres bronces en su adiós a Asunción 2025

Este sábado 23 de agosto los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 viven su última jornada de acción y el Team Chile de canotaje se anotó con cinco nuevas medallas en las pruebas de 500 metros: Dos de plata y tres de bronce.

A primera hora, la dupla de Maira Toro y Fernanda Sepúlveda lograron el segundo puesto en el K2 femenino con un tiempo de dos minutos, dos segundos y 79 centésimas, a 3,18 segundos de las mexicanas Ana Hernández y Naomi Campos.

Luego fue el turno de Sebastián Alveal y Matteo Cossio en la final masculina de la modalidad, colgándose el bronce con un crono de 1:59,33, por detrás del monarca Argentina (1:45,14) y el escolta Uruguay (1:49,14).

¡61 MEDALLAS! 😮‍💨😮‍💨



El Team Chile 🇨🇱 de Canotaje sumó dos preseas más 🥈🥉esta mañana en la jornada final de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 🇵🇾.



Temprano, las kayakistas Maira Toro y Fernanda Sepúlveda se quedaron con la medalla de plata 🥈 en el K2 500 metros y en… pic.twitter.com/GBXQzlwA5I — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 23, 2025

Sley Figueroa y Valentina Cornejo cerró el podio del C2 gracias a una marca de dos minutos, 27 segundos y 33 centésimas; a tres segundos exactos del primer lugar obtenido por Cuba. Joaquín Lagos y Matías Jiménez fueron sextos en la final masculina.

¡OTRA MEDALLAAA! 🛶👏🏻



Las canoístas Sley Figueroa y Valentina Cornejo aportaron la 62ª presea para el Team Chile 🇨🇱 tras ser 🥉 en los 500 metros.



Sley y Valentina se mandaron tremenda carrera y demostraron su alto nivel 👏🏻.#VamosTeamChile 🇨🇱 #ASU2025 pic.twitter.com/i2uOwPGEV6 — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 23, 2025

El K2 mixto vio en el tercer puesto a Toro y Alveal (2:09,66), solo por detrás de Argentina y Canadá. En tanto, Figueroa y Jiménez lograron la presea plateada en el C2 mixto que vio como ganador a Cuba.

¡UNA DUPLA EXTRAORDINARIA! 🛶🥉🤩



Los kayakistas Sebastián Alveal y Maira Toro lograron la NOVENA 😎 medalla del canotaje en Asunción 🇨🇱, luego de finalizar en el 🥉 tercer lugar del K2 500 Metros Mixto.



Con este resultado, Sebastián cierra su participación con 🥇🥇🥉🥉🥉,… pic.twitter.com/kmpEFlA7Ug — Team Chile (@TeamChile_COCH) August 23, 2025