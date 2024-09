Víctor Carrera se quedó con la medalla de bronce en el Acro World Tour

Esta semana el Acro World Tour tuvo su quinta y última parada en Turquía. La fecha, a diferencia de las anteriores, presentaba mayor dificultad al tener cinco mangas (rounds), exigiendo a sus competidores un alto nivel técnico.

El parapentista nacional Víctor Carrera, concretó grandes vuelos con una altísima performance, que lo llevó a quedar en tercer lugar en la final, subiéndose con entusiasmo al podio. El título mundial se lo llevó el francés Théo de Blic y en la segunda posición estuvo Luke De Weert, de Países Bajos.

La competencia es el mundial más importante del parapente acrobático que existe, de la cual Carrera ha sido dos veces campeón.

El Acro World Tour 2024 se desarrolló en cinco fechas en distintas localidades en Francia, Suiza, Italia y Turquía, donde finalizó con una Súper Final.

La carta nacional uso la dificultad de esta última a su favor, cerrando la temporada por lo alto. "Me siento muy bien. Logré mantener mi distancia con el segundo lugar, lo que para mí significa bastante porque pude conservar la consistencia en las competencias. Termino contento, satisfecho y no me voy para nada decepcionado. Fui profesional y competí con todo", comentó el atleta Red Bull.

Ahora con la competencia terminada, "Bicho" ya está pensando en 2025, que asegura se viene con nuevos y grandes proyectos, dentro de eso lograr el récord de distancia en el norte de Chile. "El próximo año será muy interesante para mí porque me estaré dedicando a usar mis habilidades de piloto de gran nivel para innovar", finalizó el deportista.