¿Quién es Matteo Franzoso, el esquiador italiano que falleció en Chile?

El mundo del esquí alpino está de luto tras confirmarse este lunes el fallecimiento del italiano Matteo Franzoso, quien sufrió un grave accidente mientras entrenaba en la estación de La Parva, en Chile. El deportista, que se preparaba para la próxima temporada de la Copa del Mundo y falleció solo un día antes de cumplir 26 años.

Un talento del esquí italiano

Oriundo de Génova y nacido el 16 de septiembre de 1999, Franzoso fue considerado durante su carrera como una de las promesas italianas en las disciplinas de velocidad: descenso y super-G. Compitió bajo los colores del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, cuerpo deportivo militar italiano que ha formado a varias figuras del esquí.

Su palmarés incluye un triunfo destacado en la Copa de Europa, donde ganó el super-G de Zinal en 2021. En el máximo nivel, llegó a disputar 17 pruebas de la Copa del Mundo, con su mejor resultado en Cortina d'Ampezzo 2023, cuando se ubicó en el 28.º lugar del super-G.

En categorías juveniles también mostró condiciones: En 2020 fue cuarto en descenso en el Campeonato Mundial Junior, quedando a las puertas del podio.

El accidente en La Parva

El 13 de septiembre, durante un entrenamiento en la pista chilena, Franzoso perdió el control tras un salto, atravesó las barreras de seguridad y se estrelló contra una valla de madera. La caída provocó lesiones severas que obligaron a su traslado en helicóptero a Santiago, donde permaneció en coma inducido.

Pese a los esfuerzos médicos, el esquiador falleció el 15 de septiembre, un día antes de cumplir 26 años.

Un adiós que conmueve a Italia

La noticia generó conmoción tanto en Italia como en la comunidad internacional del esquí. La Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) expresó su pesar y envió condolencias a la familia del atleta.

Franzoso será recordado como un deportista disciplinado, apasionado por la velocidad y con una carrera que, aunque breve, dejó huella en quienes compartieron con él las pistas.