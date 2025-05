Despidieron a estrella de la NFL debido a 16 acusaciones de acoso sexual

El equipo Baltimore Ravens comunicó el despido de su jugador y referente Justin Tucker tras recibir 16 acusaciones de mujeres por comportamiento sexual inapropiado, que están bajo investigación de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano).

"Considerando nuestra plantilla actual, hemos tomado la decisión de liberar a Justin Tucker. Agradecemos las contribuciones de Justin mientras jugó para Ravens. Le deseamos a él y a su familia lo mejor", afirmó Eric DeCosta, gerente general de los Ravens.

Tucker, de 35 años, considerado uno de los mejores pateadores de la NFL en la actualidad y campeón del Superbowl XLVII en 2013, sufrió un vuelco en su carrera cuando el pasado mes de enero salieron a la luz nueve señalamientos de mujeres que afirmaron ser acosadas en algunos spa de Baltimore entre 2012 y 2016.

A esos nueve testimonios, se sumaron otros siete el pasado marzo. En aquel momento Tucker negó los hechos y señaló que "las acusaciones son inequívocamente falsas".

"Nunca me han acusado de mala conducta y nunca me han acusado de actuar de manera inapropiada frente a un masajista o durante una sesión de masajes", se defendió.

Según John Harbaugh, entrenador de los Ravens, estas acusaciones no tuvieron nada que ver en su salida: "De la investigación no sabemos nada. La NFL no nos ha dado ninguna información por lo que la decisión se basa sólo en el fútbol americano", dijo Harbaugh.

Así, el pateador deja el único equipo que ha defendido como profesional, desde su debut en 2012. A su nombre está el récord del gol más largo en la historia de la NFL con 66 yardas, y el porcentaje más alto de goles de campo de la liga con un 89,1 por ciento de efectividad en mínimo 100 intentos.