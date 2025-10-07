Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Levantamiento de pesas

Arley Méndez se colgó plata en el Mundial de Halterofilia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El deportista nacional vuelve a un podio mundialista tras ocho años.

Arley Méndez se colgó plata en el Mundial de Halterofilia
En portada

El pesista chileno Arley Méndez volvió al podio de un Mundial de Halterofilia luego de colgarse la presea de plata en la especialidad arranque en la categoría 88 kilos.

El deportista nacional, ganador del oro en el Mundial de Anaheim 2017, levantó 172 para instalarse en la segunda posición de la clasificación.

Méndez ahora está a la espera del desarrollo de la prueba para ver su posición final en envión y total.

