Tópicos: Deportes | Polideportivo | Lucha

El emotivo mensaje de Stephanie Vaquer a John Cena tras su retiro de la WWE

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"La Primera" resaltó el impacto que tuvo la leyenda de la lucha libre.

El emotivo mensaje de Stephanie Vaquer a John Cena tras su retiro de la WWE
La luchadora chilena Stephanie Vaquer se sumó a los múltiples saludos a John Cena tras su lucha despedida de la WWE en el evento "Saturday Night's Main Event", remarcando la idolatría por el 17 veces campeón mundial de la compañía.

Vaquer escribió en sus redes sociales: "Soy parte de la generación que inspiraste a nunca rendirse. GRACIAS John Cena".

El fanatismo de "La Primera" por Cena ya había quedado evidenciado el pasado 7 de diciembre, cuando tras bambalinas hizo el icónico gesto de "You Can't See Me". El metraje reapareció con el adiós del multicampeón de 48 años.

