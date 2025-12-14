El emotivo mensaje de Stephanie Vaquer a John Cena tras su retiro de la WWE
"La Primera" resaltó el impacto que tuvo la leyenda de la lucha libre.
La luchadora chilena Stephanie Vaquer se sumó a los múltiples saludos a John Cena tras su lucha despedida de la WWE en el evento "Saturday Night's Main Event", remarcando la idolatría por el 17 veces campeón mundial de la compañía.
Vaquer escribió en sus redes sociales: "Soy parte de la generación que inspiraste a nunca rendirse. GRACIAS John Cena".
I’m part of the generation you inspired to never give up 🫡— Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) December 13, 2025
THANK YOU @JohnCena pic.twitter.com/Ds0NlKfHGX
El fanatismo de "La Primera" por Cena ya había quedado evidenciado el pasado 7 de diciembre, cuando tras bambalinas hizo el icónico gesto de "You Can't See Me". El metraje reapareció con el adiós del multicampeón de 48 años.
Tonight is a very special night.— 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐈𝐄𝐑𝐍𝐎 | parody (@DiablaPrimera) December 13, 2025
Thank you for everything you have done for our business. Thank you, John Cena. ❤️🔥 pic.twitter.com/Mdy5Gb49Dh