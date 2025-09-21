"Soñé con esto toda mi vida": La reacción de Stephanie Vaquer tras su título en la WWE

La luchadora Stephanie Vaquer, quien se coronó campeona mundial femenina de la WWE y se convirtió en la primera sudamericana en alcanzar este hito, compartió su emoción a través de sus redes sociales, manifestando su orgullo.

"Soñé con esto toda mi vida. Hoy me convierto en la Campeona Mundial de WWE, la primera mujer latinoamericana en lograrlo", escribió la oriunda de San Fernando en su perfil de Instagram.

Acompañando este escrito, Vaquer título la fotografía con la frase en inglés que dice "They call us dreamers, but we're the ones who don't sleep", la cual se traduce como "Nos llaman soñadores, pero lo somos aquellos que no dormimos".