[VIDEO] Hulk Hogan rompió su polera para mostrar apoyo a Donald Trump

El legendario luchador de la WWE Hulk Hogan marcó la imagen del pasado jueves en la Convención Republicana, cuando rasgó su polera para exhibir sin tapujos su apoyo a Donald Trump en la carrera por la presidencia de Estados Unidos.

El multicampeón mundial de lucha libre subió al escenario con su histórica música de presentación "Real American" y dio un discurso a favor del líder republicano, que busca conseguir la presidencia por segunda oportunidad.

"Con nuestro líder aquí, mi héroe, ese gladiador, vamos a juntar otra vez a Estados Unidos", dijo ante el público enfervorizado.

"Lo que hicieron la semana pasada, cuando le dieron un disparo a mi héroe y trataron de matar al próximo presidente de Estados Unidos fue suficiente (...) Deja que la 'Trump-manía' se descontrole, que vuelva a correr y que haga que Estados Unidos sea grande otra vez", expresó.

Hogan rompió su camiseta, como usualmente hacía en sus luchas en el cuadrilátero, y dejó a la vista otra polera con un mensaje expresando su apoyo a Trump.

