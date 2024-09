Patagonian International Marathon celebró su duodécimo aniversario con corredores de 38 países

Con la participación de corredores de 38 nacionalidades, Patagonian International Marathon desarrolló su duodécima edición. La carrera histórica del Parque Nacional Torres del Paine, que se realiza desde el 2012 y que tiene distancias de 42K, 21K y 10K, vivió una jornada emocionante.

El gran ganador de la jornada fue el colombiano Oscar Romero, quien luchó contra el viento y cruzó la meta de los 42K en 2 horas y 57 minutos: "Yo creo que esta es una de las mejores carreras que he vivido, por los paisajes, porque la gente es muy bonita y porque vine con mi mamá. Nos dimos un abrazo en la llegada y fue muy lindo, ella me estaba esperando. Este paisaje es un espectáculo, hay que volver", dijo el corredor de Bogotá.

En damas, la campeona fue la estadounidense Logan Cohen, quien viajó desde Nueva York: "Me siento increíble, nunca antes me había sentido tan viva. Busqué en internet cuáles eran las carreras más hermosas del mundo, encontré esta y supe que tenía que venir. Me encantó el país y recomiendo que más gente viva esta experiencia". Ella cruzó la meta en 4:10:22.

Los ganadores de los 21K fueron el chileno Alejandro Torres (1:30:42) y la brasileña Viviane Valcanaia (1:48:07), mientras que los nacionales Claudio Tobar (40:58) y Giannina Escanilla (55:54) se quedaron con los 10K.