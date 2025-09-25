Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Remo

Las hermanas Abraham terminaron séptimas en el Mundial de Shanghái

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las deportistas nacionales se adjudicaron la Final B del Doble Par Femenino.

Las hermanas Antonia y Melita Abraham remataron en la séptima ubicación del Mundial de Remo de Shanghái, en China, luego de adjudicarse la Final B del Par Femenino.

Las deportistas nacionales llegaron a esta instancia luego de quedar al margen de la final por las medallas y demostraron que son top ten a nivel mundial.

Las Abraham lograron para los dos kilómetros un tiempo de 7'25"83 para dominar la carrera de inicio a fin, sacándole casi tres segundos a las representantes de República Checa.

