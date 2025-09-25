Las hermanas Abraham terminaron séptimas en el Mundial de Shanghái
Las deportistas nacionales se adjudicaron la Final B del Doble Par Femenino.
Las deportistas nacionales se adjudicaron la Final B del Doble Par Femenino.
Las hermanas Antonia y Melita Abraham remataron en la séptima ubicación del Mundial de Remo de Shanghái, en China, luego de adjudicarse la Final B del Par Femenino.
Las deportistas nacionales llegaron a esta instancia luego de quedar al margen de la final por las medallas y demostraron que son top ten a nivel mundial.
Las Abraham lograron para los dos kilómetros un tiempo de 7'25"83 para dominar la carrera de inicio a fin, sacándole casi tres segundos a las representantes de República Checa.
¡SÉPTIMAAAAAS! 😍😍😍— Team Chile (@TeamChile_COCH) September 25, 2025
Las remeras Antonia y Melita Abraham 🇨🇱 finalizaron en el séptimo lugar del Mundial de Shanghái 🇨🇳, tras GANAR la final B 🤩.
Nooootable torneo de las hermanas 😍😍.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/N9065chxKo