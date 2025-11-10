Surf: Isidora Bultó y Roberto Araki se coronaron campeones en el Iquique Pro

Tras cinco días de intensa batalla en olas perfectas, el Iquique Pro 2025, coronó la sexta fecha del Circuito Nacional que puso a prueba la resistencia física y técnica de la élite del surf chileno.

La competidora local Isidora Bultó demostró un dominio absoluto al llevarse tres títulos. Mientras que Roberto Araki de Rapa Nui se impuso en un épico duelo de leyendas contra Guillermo Satt.

La final de open varones fue un choque de titanes: Roberto Araki de Rapa Nui se enfrentó a Guillermo Satt de Arica, dos atletas de carrera extensa y eternos rivales.

"La final estuvo súper peleada, traté de mantenerme tranquilo, me mantuve enfocado y feliz de dar los frutos que esperaba. Saqué cálculos y tenía que ganar esto porque debo ir a otros campeonatos. Lo ideal es coronarme del circuito en casa, donde será la final" comentó Roberto Araki

Ya que la final del Circuito Nacional se definirá en la caleta de Hanga Roa en Motu Hava, Rapa Nui, del 4 al 9 de diciembre.

La gran figura de la jornada fue la surfista local Isidora Bultó, quien protagonizó un histórico y dramático duelo familiar contra su hermana menor, (14 años), Matilda, imponiéndose en la categoría estelar, demostrando un nivel superlativo.

En junior damas: Logró el primer lugar con un contundente puntaje de 12.67, dejando a Matilda en segundo lugar con 4.70. En la Sub 16 damas volvió a dominar, marcando 8.10 puntos frente a los 0.20 de Matilda en la final. La surfista expresó su felicidad y agradecimiento, detallando un momento clave de la competencia: "Muy feliz, quería ganar las tres categorías. Ya había ganado en Totoralillo dos y contra mi hermana".

"Escogí una ola más grande, le di súper fuerte y logré 8 puntos. Quiero agradecer al Alcalde y concejales que organizaron este evento con la Federación, a mis sponsors, mi familia y al público que siempre nos viene a ver. Gracias a la Virgen del Carmen del Tamarugal y a San Lorenzo también", añadió Isidora.

La magnitud del logro fue destacada por el presidente de la Federación Chilena de Surf, Matías López. "Estoy sorprendido con la actuación de Isidora, creo que es un récord histórico porque no recuerdo que alguien haya logrado a su edad una triple corona.", señaló el directivo.

Las categorías formativas también entregaron grandes definiciones: En junior varones Lucas Magna de Arica obtuvo el primer lugar frente a Tomás Castillo de Puertecillo y en Sub 16 varones fue otro duelo fraterno, donde Tomás García de La Huerta se impuso a su hermano Simón ambos de Maitencillo.

Tras esta apasionante fecha, el Circuito Nacional de Surf continuará en Portofino (Atacama), para finalizar la temporada en un regreso épico y largamente esperado a las míticas olas de Rapa Nui.