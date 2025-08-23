Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago5.7°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

65 medallas: El Team Chile selló una actuación histórica en Asunción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Miguel Angel Mujica hizo un positivo balance de la participación de la delegación nacional.

65 medallas: El Team Chile selló una actuación histórica en Asunción
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Team Chile consiguió el mejor resultado de su historia en unos Juegos Panamericanos Junior luego de ganar 65 medallas (18 oros, 19 platas y 28 bronces) en Asunción.

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, entregó un balance general sobre los resultados y evidenció su conformismo: "Estamos muy contentos con la actuación del Team Chile en Asunción. Estos resultados son fruto de un largo trabajo de planificación técnica realizado junto a las federaciones y que cuenta con un presupuesto específico para deportistas jóvenes por parte del Estado desde el año 2016. Estos jóvenes y su talento, apoyados siempre por sus familias, y la planificación con recursos demuestran que sí es posible competir paulatinamente con las potencias del continente y mejorar juego tras juego los resultados de nuestro país", dijo.

De esta manera, el Team Chile ganó más oros y más preseas en total que lo conseguido en la primera edición, celebrada el 2021 en Cali, cuando sumó 12 triunfos y 58 metales. En el medallero general, repitió el octavo lugar del continente.

"Aumentamos las medallas de oro y las medallas totales conseguidas en la edición de 2021, ese es el mejor indicador, peleando incluso hasta la última prueba con dos gigantes como Canadá y Cuba. Vamos en la senda correcta, estamos muy orgullosos de nuestros deportistas", agregó.

El canotaje fue protagonista en la segunda semana, tras haber entregado 10 medallas. En la jornada final sumó cinco medallas en seis finales y quedó como segundo en el medallero de la disciplina, solo por detrás de Argentina. Sebastián Alveal fue el líder del equipo, al ganar dos oros y tres bronces durante el megaevento.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada