65 medallas: El Team Chile selló una actuación histórica en Asunción

El Team Chile consiguió el mejor resultado de su historia en unos Juegos Panamericanos Junior luego de ganar 65 medallas (18 oros, 19 platas y 28 bronces) en Asunción.

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, entregó un balance general sobre los resultados y evidenció su conformismo: "Estamos muy contentos con la actuación del Team Chile en Asunción. Estos resultados son fruto de un largo trabajo de planificación técnica realizado junto a las federaciones y que cuenta con un presupuesto específico para deportistas jóvenes por parte del Estado desde el año 2016. Estos jóvenes y su talento, apoyados siempre por sus familias, y la planificación con recursos demuestran que sí es posible competir paulatinamente con las potencias del continente y mejorar juego tras juego los resultados de nuestro país", dijo.

De esta manera, el Team Chile ganó más oros y más preseas en total que lo conseguido en la primera edición, celebrada el 2021 en Cali, cuando sumó 12 triunfos y 58 metales. En el medallero general, repitió el octavo lugar del continente.

"Aumentamos las medallas de oro y las medallas totales conseguidas en la edición de 2021, ese es el mejor indicador, peleando incluso hasta la última prueba con dos gigantes como Canadá y Cuba. Vamos en la senda correcta, estamos muy orgullosos de nuestros deportistas", agregó.

El canotaje fue protagonista en la segunda semana, tras haber entregado 10 medallas. En la jornada final sumó cinco medallas en seis finales y quedó como segundo en el medallero de la disciplina, solo por detrás de Argentina. Sebastián Alveal fue el líder del equipo, al ganar dos oros y tres bronces durante el megaevento.