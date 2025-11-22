El Team Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos
En la Fortaleza del Real Felipe, el Team Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos con sus abanderados Arantza Inostroza y Héctor Flores. Durante la jornada, la selección nacional de hockey césped femenino abrió la participación en Ayacucho-Lima 2025,
