Felipe Olivero avanzó a la final de taekwondo en los Panamericanos Junior

El taekwondista chileno Felipe Olivero avanzó a la final de la categoría 68 kilos en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, tras vencer a sus rivales de Colombia y Brasil.

Olivero derrotó 2-0 a Ángel Sánchez de Colombia en los cuartos de final y, en semifinales, se impuso por el mismo marcador a Guilherme dos Santos de Brasil.

La final se disputará este mismo viernes a las 17:30 horas (hora de Chile) frente al estadounidense Maikol Rodríguez en busca de la medalla de oro.