Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Felipe Olivero avanzó a la final de taekwondo en los Panamericanos Junior

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El deportista chileno compite en la categoria de 68 kilos.

Felipe Olivero avanzó a la final de taekwondo en los Panamericanos Junior
El taekwondista chileno Felipe Olivero avanzó a la final de la categoría 68 kilos en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, tras vencer a sus rivales de Colombia y Brasil.

Olivero derrotó 2-0 a Ángel Sánchez de Colombia en los cuartos de final y, en semifinales, se impuso por el mismo marcador a Guilherme dos Santos de Brasil.

La final se disputará este mismo viernes a las 17:30 horas (hora de Chile) frente al estadounidense Maikol Rodríguez en busca de la medalla de oro.

