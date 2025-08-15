Felipe Olivero avanzó a la final de taekwondo en los Panamericanos Junior
El deportista chileno compite en la categoria de 68 kilos.
El taekwondista chileno Felipe Olivero avanzó a la final de la categoría 68 kilos en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, tras vencer a sus rivales de Colombia y Brasil.
Olivero derrotó 2-0 a Ángel Sánchez de Colombia en los cuartos de final y, en semifinales, se impuso por el mismo marcador a Guilherme dos Santos de Brasil.
La final se disputará este mismo viernes a las 17:30 horas (hora de Chile) frente al estadounidense Maikol Rodríguez en busca de la medalla de oro.
