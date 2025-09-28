Francisca Crovetto anunció el nacimiento de su primer hijo: "Te amamos mi Giuseppe"
La campeona olímpica fue madre por primera vez y presentó a Giuseppe junto a su pareja, Juan Enrique Byers.
Francisca Crovetto, nuestra histórica campeona olímpica en París 2024, anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo, Giuseppe, junto a su pareja Juan Enrique Byers.
"Un día 25 nuestra guagua decidió llegar al mundo, en un parto precioso con el mejor compañero que pude haber elegido", escribió Crovetto en Instagram, con un corazon dedicado a su esposo.
"Te amamos mi Giuseppe, gracias por elegirnos", cerró Crovetto, con la fecha del nacimiento: 25 de septiembre dbe 2025.
La publicación de la medallista de oro fue acompañada por cinco fotografías del pequeño Giuseppe.
