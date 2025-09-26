Mary Dee Vargas logró una histórica medalla de plata en el Qingdao Grand Prix de judo

La judoca chilena Mary Dee Vargas (25° del ranking mundial) logró una histórica medalla de plata en la categoría de -48 kilos en el Grand Prix de Qingdao, marcando un hito para el deporte de nuestro país.

Vargas derrotó a la surcoreana Kyeongha Lee (68°) en los cuartos de final y a la mongola Narantsetseg Ganbaatar (8°) en las semifinales, pero cayó en la final ante la china Wenna Zhuang (45°).

El Team Chile celebró este logro a través de sus redes sociales, destacando el desempeño de la judoca en el torneo realizado en China.