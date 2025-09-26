Mary Dee Vargas logró una histórica medalla de plata en el Qingdao Grand Prix de judo
La chilena marcó un hito para el deporte en el país.
La judoca chilena Mary Dee Vargas (25° del ranking mundial) logró una histórica medalla de plata en la categoría de -48 kilos en el Grand Prix de Qingdao, marcando un hito para el deporte de nuestro país.
Vargas derrotó a la surcoreana Kyeongha Lee (68°) en los cuartos de final y a la mongola Narantsetseg Ganbaatar (8°) en las semifinales, pero cayó en la final ante la china Wenna Zhuang (45°).
El Team Chile celebró este logro a través de sus redes sociales, destacando el desempeño de la judoca en el torneo realizado en China.
¡NOTABLEEE MARY! 🥈👏🏻😮💨— Team Chile (@TeamChile_COCH) September 26, 2025
La judoca Mary Dee Vargas 🥋 (categoría -48 kilos) logró una histórica presea para el judo nacional en un Grand Prix, luego de ser subcampeona 🥈 en el Qingdao Grand Prix 🇨🇳.
Mary (25ª del mundo 🌏) venció a Kyeongha Lee 🇰🇷 (68º) en los cuartos de final… pic.twitter.com/X6v3RIEaDD