Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.6°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Team Chile de tenis de mesa ganó oro en los Juegos Bolivarianos con campaña perfecta

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo femenino brilló en la cita internacional.

Team Chile de tenis de mesa ganó oro en los Juegos Bolivarianos con campaña perfecta
 Team Chile / COCh
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Team Chile de tenis de mesa femenino coronó su gran desempeño con la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos que se desarrollan en Perú, nada menos que con una campaña perfecta.

El equipo conformado por Zhiying "Tania" Zeng, Sofía Vega y Judith Morales se subió a lo más alto del podio ganando todas sus series, en una competencia que se desarrolló entre el domingo recién pasado y este lunes 1 de noviembre.

Bolivia y el anfitrión Perú fueron las primeras víctimas de Chile por sendos marcadores de 2-0. Luego fue el turno de un 3-0 sobre República Dominicana, mientras que el partido final terminó 3-2 ante Venezuela, con punto decisivo de la "Tía Tania".

De esta manera, y considerando además otra gran jornada del remo con oro de Ignacio Abraham en el M1x, Chile llegó a 101 preseas en el cuarto puesto del medallero: La cuenta va en 33 oros, 31 platas y 37 bronces.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada