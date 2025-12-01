Team Chile de tenis de mesa ganó oro en los Juegos Bolivarianos con campaña perfecta

El Team Chile de tenis de mesa femenino coronó su gran desempeño con la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos que se desarrollan en Perú, nada menos que con una campaña perfecta.

El equipo conformado por Zhiying "Tania" Zeng, Sofía Vega y Judith Morales se subió a lo más alto del podio ganando todas sus series, en una competencia que se desarrolló entre el domingo recién pasado y este lunes 1 de noviembre.

Bolivia y el anfitrión Perú fueron las primeras víctimas de Chile por sendos marcadores de 2-0. Luego fue el turno de un 3-0 sobre República Dominicana, mientras que el partido final terminó 3-2 ante Venezuela, con punto decisivo de la "Tía Tania".

De esta manera, y considerando además otra gran jornada del remo con oro de Ignacio Abraham en el M1x, Chile llegó a 101 preseas en el cuarto puesto del medallero: La cuenta va en 33 oros, 31 platas y 37 bronces.