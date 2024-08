Yasmani Acosta contó detalles de su ambicioso sueño para potenciar el deporte en Chile

Yasmani Acosta, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, contó detalles de su ambicioso sueño para potenciar el deporte chileno, asegurando que se necesitan "colegios deportivos" para formar atletas desde la niñez.

"Antes de este logro, en la pandemia, pensaba con mis compañeros en cómo poder ayudar al deporte chileno. Tenía un sueño, mi voz en ese entonces no era muy conocida, no tenía resultados tan relevantes para que me tomaran en cuenta, y poder hacer algo tan grande, es ambicioso el proyecto", contó Acosta tras el homenaje que recibió en la residencia del Centro de Alto Rendimiento.

"Es un proyecto de colegio deportivo, es un aporte en la etapa que más tenemos déficit, que es la etapa inicial. Necesitamos tener apoyo, sembrar primero para poder recibir. Es imposible recibir sin sembrar algo", explicó el subcampeón olímpico en lucha grecorromana.

Acosta, actualmente número uno en el ranking mundial, afirmó que el "secreto" para potenciar el deporte "está en los niños, hay que aportar un poco más y apoyar a los niños, y ojalá hacerlo a través de colegios deportivos, donde los niños tienen todas las condiciones, donde pueden dormir, alimentarse y dar al máximo".

"Como lo hacen otros países, como Cuba, Colombia, México. Son países que están creciendo y no es nunca bueno quedarnos atrás, hay que estar cerca y no dejar escapar al vecino, hay que estar cerca y hacer las cosas bien, para tener un buen resultado en el futuro", asever´.

Finalmente, valoró el legado de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"Después de los Juegos, nos quedamos con una infraestructura envidiable, de buena calidad, nos ayuda a crecer más en el deporte. Más niños pueden entrenar, más interesados, se pueden hacer más talleres, tenemos el espacio para recibirlos. Es fundamental motivar", sentenció.