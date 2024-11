The Color Run Santiago: Todo lo que debes saber para vivir los 5K

Prepárate para los 5K más felices del planeta junto a The Color Run Santiago, que aterriza este domingo 10 de noviembre en Ciudad Empresarial. Las puertas se abrirán a las 08:30 horas y para acceder solo necesitas tu pulsera de ingreso, que encontrarás en el kit de inscripción.

Quienes ya compraron su entrada en Passline, pueden retirar su kit hasta el sábado 9 de noviembre en Open Kennedy (de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.). Presenta tu código QR recibido al pagar online.

El kit incluye un morral, la polera oficial de The Color Run, un sachet de polvos de colores y la pulsera de ingreso.

Este evento no es solo una corrida, es una experiencia única. Habrá DJ en vivo, concursos, regalos, un portal de espuma y estaciones de color cada kilómetro. Además, hay un equipo de fotógrafos.

The Color Run es para todos: No importa la edad ni la experiencia, el objetivo es divertirse y no competir. Niños menores de 1,20 metros de altura pueden ingresar gratis, por lo que es una excelente actividad para disfrutar con amigos y familia.

Consejos para disfrutar al máximo: Lleva una botella de agua, protector solar, gorro, anteojos de sol y ropa para colorear. Además, recuerda se puede usar el morral que te entregarán junto al kit. Los polvos de colores son completamente lavables, hechos de maicena y colorantes naturales.

Ya quedan pocos cupos disponibles en Passline y en el stand de Open Kennedy se venderá un stock limitado de entradas.

A la fecha, The Color Run ha reunido a más de 8 millones de personas a lo largo de nuestro país, convirtiéndose en la segunda más masiva de Chile y una de las más populares del mundo.