Crovetto y la vida tras el oro: Trato de que un resultado deportivo no me defina

La tiradora Francisca Crovetto abordó lo que han sido las semanas posteriores a su oro olímpico en París y mostró calma en el aspecto personal, pero remarcó su emoción por el logro junto al agradecimiento por el apoyo del público.

"Obviamente soy una Francisca con menos tiempo, pero trato de que un resultado deportivo no me defina. La vida es mucho más que una competencia, aunque sea muy importante. Los deportistas somos seres humanos, hay cosas más valiosas que ganar una medalla y eso no lo pierdo de vista, señaló en conversación con El Mercurio.

"Nunca tuve dudas de que lo lograría, pero la otra cara de la moneda es la incertidumbre. Sabía que podía, pero uno nunca sabe si va a llegar ese día. Trataba de enfocarme en el presente", rememoró sobre París 2024.

"Aún me cuesta dimensionarlo. Siempre soñé con una medalla, pero verlo hecho realidad es impresionante", agregó.

Respecto al título de "la mujer más importante del deporte chileno", Crovetto señaló que "me da nervios cuando me dicen eso. Mis hermanas me dicen 'vas a estar en los libros de historia' y es heavy. No sé, soy la única que ha ganado un oro olímpico y eso quizás te hace ser la más importante, pero encuentro pretencioso hablar de eso".

"Es rico que te digan cosas lindas, pero también con los pies en la tierra, sabiendo que nadie es monedita de oro. Hay gente que te quiere y otra que no, y eso está bien. Recibo muy poco hate, la mayoría de los mensajes son positivos. Cuando me llegan algunos negativos, uno decide en qué gasta sus energías", sumó la nacional sobre las reacciones en redes sociales.

Crovetto remarcó el valor del apoyo desde los fanáticos: "Ha sido bonito. Obviamente un poco agotador, pero es parte de esto y tengo la conciencia de que esto va a pasar, ya habrá tiempo para descansar. Estoy muy agradecida del interés, del cariño y viviendo lo que trae esta medalla de oro".

¿Un eventual futuro en la política?

Crovetto también descartó de plano una postulación política al momento de dejar el polígono, aunque se declaró seguidora de la temática por medio de programas televisivos.

"Me encanta la política, pero como espectadora. No me gustaría estar adentro, menos en un cargo de elección popular. Política deportiva sí, podría ser, pero desde la sociedad civil, en el Comité Olímpico quizás", aclaró.

Respecto a antiguas palabras sobre la Ley de Control de Armas, puntualizó que "no es un llamado a que la gente se arme, respeto mucho a quienes no les gustan las armas. Si alguien quiere tener su arma debidamente inscrita para defensa, coleccionismo, caza o deporte, que pueda hacerlo en un marco legal. Que no se nos quite ese derecho".