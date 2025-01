Carlos Sainz abandonó el Rally Dakar 2025

El quinto triunfo para Carlos Sainz en el Dakar deberá esperar debido a que el madrileño abandonó en la edición número 47 debido a los problemas que sufrió su Ford Raptor en la crono de 48 horas, con un vuelco incluido que motivaron numerosos desperfectos.

El madrileño, junto con su copiloto Lucas Cruz, pudo acabar la etapa, pero perdió en la meta de Bisha 1 hora, 33 minutos y 12 segundos y acabó en el puesto vigésimo, y en la general ya se encontraba a 1:30:11del sudafricano Henk Lategan.

El arco de seguridad del coche presentó un mal estado y tanto Sainz como Cruz acabaron sin parabrisas y utilizando unas gafas de sol, con una rueda de repuesto y con la avería de las dos puertas.

Ford, en sus redes sociales, anunció la baja de Sainz en un comunicado: "Debido a los daños en la jaula de seguridad del vehículo número 225 de Carlos Sainz y Lucas Cruz sufridos durante el accidente ocurrido en la primera parte de la 48 Crono del Rally Dakar 2025 y siguiendo la normativa FIA, se ha decidido retirar el vehículo de la prueba".

Carlos Sainz estába "muy ilusionado" con este nuevo proyecto del Rally Dakar. Volver a trabajar con Ford por cuarta vez, y regresar a M-Sport, con Malcom Wilson, fundador de M-Sport "Mi historia con Ford se remonta al año 87, y creo que fui el primer piloto de fábrica de Malcolm y estoy muy orgulloso de ello. Me emociona conducir el Raptor y alcanzar muchos objetivos en este gran desafío. Uno de ellos es ayudar a Ford a ganar el Rally Dakar", dijo en la presentación del equipo.

