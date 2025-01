Dakar 2025: Tomás de Gavardo enfrentará Etapa Maratón lesionado de una muñeca

Una carrera relativamente corta fue la Etapa 3 debido a las lluvias que han afectado a un sector de Al Henakiyah que les vino bien a los competidores del Rally Dakar que vienen saliendo de una durísima doble jornada, entre ellos el chileno Tomás de Gavardo (Fantic Factory Rally Team), quien se mantuvo entre los 51° pilotos más rápidos en la clasificación general y que está 33° en la categoría Rally 2.

Si bien fueron 327 kilómetros de especiales, 169 menos de lo programado, igual la prueba fue exigente para todos, donde el piloto de Huelquén a mitad de carrera sufrió una fuerte contracción en la muñeca izquierda luego de que el manillar golpeó una roca.

"En un instante pensé que me había fracturado la muñeca porque el dolor fue intenso. Paré para revisar la mano y por fortuna no estaba rota. Seguí en competencia, pero perdí el ritmo por la contracción. Cuando llegué al repostaje de gasolina, me vendaron la mano y continué hasta el campamento. Me revisaron descartando la fractura. Espero no tener problemas durante la etapa Maratón", comentó De Gavardo.