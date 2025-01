El argentino Kevin Benavides se retiró del Dakar: Estoy priorizando mi salud

El piloto argentino Kevin Benavides decidió restarse del Rally Dakar 2025 luego de la quinta etapa, aquejado por lesiones que le impidieron seguir en carrera.

El campeón en 2021 y 2023 señaló en la jornada de descanso de este viernes que "estoy priorizando mi salud en vez de la pasión que tengo por estar arriba de las motos. Juro que hice lo humanamente posible para llegar a esta carrera, me lo demostré a mí mismo".

El sudamericano señaló tener "paz mental para tomar esta decisión. Creo que es lo más inteligente".

"Las dificultades que tuve en carrera fueron muchísimas. No puedo estirar el codo por completo, no puedo agarrar el embrague muy bien, no puedo cerrar la mano. Tuve que hacer muchos trucos para poder manejar y mantenerme arriba de la moto", relató.

De esta manera, Benavides dijo adiós al certamen, en el que marchaba séptimo de la tabla general de moto GP, superando a los chilenos Pablo Quintanilla (8°) y José Ignacio Cornejo (9°).