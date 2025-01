José Ignacio Cornejo logró su tercer podio al hilo en el Dakar tras la sexta etapa

El piloto nacional José Ignacio Cornejo sumó una nueva jornada positiva en el Rally Dakar tras acabar tercero de la sexta etapa, repitiendo por tercera ocasión conseutiva un podio en la categoría moto GP.

"Nacho" firmó un tiempo de cinco horas, un minuto y 42 segundos. El líder del día, Ricky Brabec le sacó 51 segundos al chileno (5:00:51), mientras que el escolta Adrien Van Beveren llegó a +23s del estadounidense (5:01:14).

Por otro lado, Pablo Quintanilla llegó décimo, con cinco horas, seis minutos y 37 segundos (+0:05:46), mientras Tomás de Gavardo arribó 47° (06:15:46).

