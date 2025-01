Pablo Quintanilla se accidentó y quedó fuera del Dakar 2025

Un verdadero mazazo recibió el piloto chileno Pablo Quintanilla, quien este lunes debió abandonar la carrera más extrema del mundo luego de un accidente que lo dejó con una lesión de hombro.

En medio de la octava etapa, el nacional, quien arrancó la jornada en el séptimo lugar de la clasificación general, sufrió un accidente que lo dejó tendido en el suelo.

Según explicó la cuenta oficial del evento, "tras sufrir una caída en el kilómetro 133, fue atendido por el equipo médico para realizarle las primeras revisiones. Se ha hecho daño en el hombro y no podrá seguir en el rally".

Quintanilla contó con la ayuda del francés Adrien Van Beveren y del argentino Luciano Benavides, quienes pararon para socorrer al nacional.

Con esto, el chileno no pudo extender su registro que llevaba siete ediciones consecutivas alcanzando el final de la competencia.

