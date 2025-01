Quintanilla y Cornejo tuvieron un positivo arranque en la etapa de 48 horas del Dakar

El Rally Dakar desarrolló este domingo la primera parte de su extensa segunda etapa, de 48 horas, con una positiva jornada para los pilotos chilenos Pablo Quintanilla y José Ignacio Cornejo, quienes se mantuvieron en los puestos de avanzada.

Quintanilla subió una posición general de moto GP, del séptimo al sexto puesto, tras llegar a la zona de descanso del kilómetro 617 en siete horas y 35 minutos; tiempo que le valió ser el 14° del día.

"Nacho" Cornejo, en tanto, sostuvo su noveno puesto con un crono de siete horas y 31 minutos; el undécimo mejor de la mitad inicial de la durísima etapa de 48 horas.

Por otro lado, el australiano Daniel Sanders se mantiene a la cabeza de la tabla general preliminar, superando al estadounidense Ricky Brabec y al bostuano Ross Branch tal como ocurrió en la Etapa 1.

Stage 2️⃣ - Bikes 🏍



Provisional top 3 after 617km:

1️⃣ Daniel Sanders ⏱7:41:56

2️⃣ Ricky Brabec ⏱+40"

3️⃣ Ross Branch ⏱+3'51"



As the leading riders stop for tonight at the km 617 break zone - after more than seven and a half hours of riding - Sanders is still ahead in Rally GP,… pic.twitter.com/Aoa5p4BBfr