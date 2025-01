Seth Quintero se quedó con la primera etapa en el Ultimate del Dakar

La 47ª edición del Rally Dakar desarrolló su primera etapa y el estadounidense Seth Quintero tomó la delantera en la competencia de autos Ultimate, junto al alemán Dennis Zenz como copiloto.

El francés Guerlain Chicherit figuró como el líder preliminar, pero una arremetida final, la penalización de 10 segundos al galo y un ajuste de cronómetros permitieron a Quintero quedarse con el primer lugar de la tabla final.

Laia Sanz sufrió un accidente a falta de unos 100 kilómetros para el final y Quintero se detuvo a ayudar. Finalmente, le fue devuelto el tiempo perdido al cooperar con su colega.

Así, Quintero logró una marca de cuatro horas, 35 minutos y ocho segundos, a 55 segundos de Chicherit. El sudafricano Saood Variawa cerró el podio (+01m48s).

🏁 Stage 1️⃣ - Cars 🚗



Provisional top 3:

🥇 Seth Quintero

🥈 Guerlain Chicherit

🥉 Saood Variawa



Having briefly stopped to assist Laia Sanz at km 330, Quintero recovered 95” at the finish of the special. This finally gave the American the win with a 45” lead over Chicherit, who… pic.twitter.com/KQjbzQAfqb