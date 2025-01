Tomás de Gavardo abrirá pista en el Rally Dakar 2025

Por el tercer Dakar larga este viernes 3 el piloto Tomás de Gavardo por el equipo Fantic Factory Rally Team en una moto XEF 450 Rally. Serán 29 kilómetros en el Prólogo donde el chileno será el competidor que abrirá pista por llevar el número más bajo de la lista en la categoría, el #148.

El Dakar 2025 se disputará en Arabia Saudita y arrancará el Prólogo en un sector de Bisha con un total de 79 kilómetros, de los cuales 29 serán de especiales. El Dakar concluirá dos semanas después, el 17 de enero, en Shubaytah, en el este del país. En total, los pilotos recorrerán 7.805 kilómetros en el desierto, con 5.209 de especiales cronometradas.

De Gavardo competirá por primera vez en el Dakar por la fábrica italiana de motos Fantic, que cuenta con una alineación de siete pilotos. Este año, la marca ha redoblado sus esfuerzos con tres pilotos de fábrica: el italiano Tommaso Montanari, el francés Jeremy Miroir y la española Sandra Gómez, y un amplio programa satélite con los pilotos de apoyo como el chileno, el saudí Al Balooshi, el libanés Rafic Eid Bassam y el francés Maxime Pouponnot.

"Realizamos pruebas en la moto el miércoles y este jueves donde anduvimos unos 100 kilómetros por el desierto saudí. Hicimos hartos cambios, manteniendo la base de la última fecha disputada en el Rally de Marruecos para acomodarnos mejor. Ya tenemos todo listo para largar este viernes en el Prólogo. Al parecer me toca abrir pista por el ser el número más bajo (148). Para esto he entrenado todo el año, por eso es un honor en el Dakar abrir pista, lo que significa que no hay huellas", manifestó De Gavardo.

Por su parte, la directora del proyecto Fantic Rally Raid, Matilde Tomagnini, puntualizó: "Estamos orgullosos de estar en la salida como el único fabricante italiano comprometido con el Dakar y 7 pilotos en pista. Hemos redoblado nuestros esfuerzos y, para apoyarlo, también hemos aumentado el número de técnicos y mecánicos. Estamos orgullosos de contar con pilotos experimentados de seis nacionalidades diferentes. El objetivo es llevar a todos los pilotos a la meta y mejorar los resultados del año pasado".

En total serán 135 motos, donde el piloto de 25 años quiere superar su última participación en 2024 cuando cruzó la meta final en el puesto 37°. Para ello entrenó intensamente en el norte de Chile y ha realizado un severo programa de preparación física y sicológica para lo que enfrentará a partir de este viernes 3 de enero.