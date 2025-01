Tomás de Gavardo avanzó importantes lugares en la primera etapa del Rally Dakar 2025

Una buena jornada de sábado tuvo Tomás de Gavardo en la Etapa 1 del Rally Dakar al lograr avanzar varios lugares en la categoría Rally 2 y en la clasificación general de las motos en un recorrido muy difícil del cual salió airoso.

Tras abrir pista en el Prólogo del viernes, en la etapa inicial de este sábado 4, con un recorrido de 416 kilómetros cronometrados, supo mantener un buen ritmo pese a los inconvenientes y obstáculos naturales de la ruta que se preveían complejos, registrando un total de 5 horas 47 minutos 47 segundos. El ganador de la serie Rally 2 fue el austríaco Tobias Ebster (KTM) con 5:11'56.

Con este resultado, De Gavardo avanzó al puesto 27° de su categoría superando 8 lugares, y fue 46° en la clasificación general avanzando 10 ubicaciones. El ganador del día en la general fue el australiano Daniel Sander (KTM) con 4 horas 41 minutos 27 segundos, seguido de Ricky Brabec (Honda) a 02'04" y Ross Branch (Hero) a 02'26". Tomás fue 45° a 01:06'20.

En la general de Rally 2, el líder es Tobias Ebster con 05:30'13", escoltado por el español Edgar Canet (KTM) a 00'29" y el checo Milan Engel a 05'19". Tomás de Gavardo ocupa la 27° posición a 38'33" del puntero.

"Fue una etapa compleja, muy exigente, con muchas piedras, rocas, cambios de rumbo, zonas de trial y polvo. Pude avanzar poco a poco sobrepasando a algunos pilotos y cometiendo pequeños errores. Lo más complicado fue que en un sector de rocas la moto se me trabó en una grieta donde se fue de costado y rompí el tubo de escape, motivo por el cual la máquina perdió potencia y tuve que ir más despacio. De ahí en adelante no podía sobrepasar los 130 kilómetros por hora. Los tiempos están muy apretados. Lo importante es que avancé algunos lugares, tomé más confianza, lo que me tiene muy contento", manifestó el piloto de Fantic.

ETAPA 2 / CRONO 48 HORAS

La Etapa 2 que constará de un total de 965 kilómetros de especiales, transcurrirá en los alrededores de Bisha, donde los pilotos harán frente a unos 100 kilómetros de dunas cada día (domingo y lunes), aunque también deberán surcar por otros terrenos, lo que hacen que la etapa alterne unos tramos más rápidos con otros más técnicos. Igual a 2024, autos y motos tendrán un recorrido diferente para no seguir huellas y poniéndole el acento a la navegación.

En el primer día de competencia (domingo), a las 17:00 horas sonará un gong que será la señal a los competidores para dirigirse al punto de descanso más cercano. En total, hay seis campamentos repartidos a lo largo del circuito. Los pilotos recibirán una cena ligera, un saco de dormir y una tienda de campaña. Además, dormirán junto a sus rivales. Una vez que amanezca al día siguiente (lunes), la prueba se retoma desde los diferentes puntos de descanso. Desde ahí, los participantes deberán recorrer la distancia que les falte hasta cubrir los 965 kilómetros de tramos cronometrados.