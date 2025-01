Tomás de Gavardo tuvo un duro inicio con una caída en el prólogo del Rally Dakar 2025

Un duro inicio con una caída tuvo en el Dakar 2025 el chileno Tomás de Gavardo (Fantic Factory Rally Team), quien tuvo la responsabilidad de abrir pista en las motos. Luego de recorrer los 29 kilómetros del Prólogo en Bisha el piloto llegó en el lugar 35° en la categoría Rally 2 para pilotos aficionados y 56° en la clasificación general.

De Gavardo salió primero en el Prólogo por llevar el número más alto de las dos ruedas, el #148, saliendo con mucha confianza desde la línea de largada, liderando en algún momento la categoría, hasta que se encontró con la zanja donde cayó.

"Me tocó abrir pista para las motos. Iba a un muy buen ritmo, pero en el kilómetro 15 o 16 tomé una línea errónea en una zona de árboles donde la sombra no me dejó distinguir un bache, saltando por los aires. Afortunadamente se abrió el airbag y caí al piso protegido, quedando con algunas magulladuras. Perdí algo de tiempo, lo que implicó bajar en la clasificación. Lo importante es que seguí en carrera. Llegando al campamento fui chequeado por los médicos, donde solo me curaron un par de heridas pequeñas en el codo y cadera izquierda. Este sábado comienza la carrera de verdad, así que muy motivado por lo que se viene", explicó el piloto.

El chileno de Fantic tuvo más fortuna que el vigente campeón de Rally 2, Harith Noah. El piloto de Sherco quedó fuera de la carrera luego de caer y fracturarse una muñeca.

El ganador del Rally 2 fue el español Edgar Canet (KTM) con 17 minutos 03 segundos para los 29 kilómetros cronometrados. A 35 segundos llegó el sudafricano Michael Docherty (KTM) y a 1 minuto 14 segundos lo hizo el austríaco Tobias Ebster. De Gavardo ocupó el puesto 35° a 03'56" del líder.

En la clasificación general venció el australiano Daniel Sanders (KTM) con 16'51", seguido del botsuano Ross Branch (Hero) a 00'12" y del hispano Edgar Canet (KTM) a 00'12". De Gavardo figura 56° a 04'08" del líder absoluto de Rally GP.

El Prólogo fue la salida oficial de la 47ª edición del Dakar, donde los pilotos se enfrentaron a una conducción pura y dura sobre un terreno variado que combinó pistas duras, grava y tramos técnicos que requirieron trayectorias precisas. Los 10 pilotos más rápidos de las categorías FIM y FIA elegirán su posición de salida para la etapa 1 de este sábado 4 de enero.

La etapa de este sábado será de un total de 500 kilómetros, de los cuales 412 serán de especiales por un terreno pedregoso, con rocas y muchos cruces de líneas que harán dudar a los participantes.