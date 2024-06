Pablo Quintanilla comenzó de buena forma el Desafío Ruta 40

El chileno Pablo Quintanilla inició su participación el Desafío Ruta 40, válido a la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country, y lo hizo con un buen sexto lugar en la primera etapa.

El piloto nacional peleó por los puestos de avanzada en el inicio del rally que se corre en Argentina y completó los 381 kilómetros de especial por Córdoba con un tiempo de cuatro horas, dos minutos, y 22 segundos, a sólo dos minutos y 45 segundos del líder de la jornada, su compañero de equipo Ricky Brabec.

"Fue una primera especial larga y con frío. Fueron 380 kilómetros en terrenos sinuosos, resbalosos, y si bien no son terrenos que me acomoden al cien por ciento, me sentí bien y lo disfruté mucho. Fue una buena etapa e iniciamos con el pie derecho", señaló el representante del Monster Energy Honda Team.

Así, pese a no acomodarse del todo a los terrenos, Quintanilla demostró sus condiciones en el inicio del Ruta 40 y espera seguir escalando posiciones en las cuatro etapas que restan y que se correrán por Córdoba, San Juan y La Rioja.

Tras su sexto lugar en la primera especial, el piloto chileno enfrentará este martes la segunda etapa de la carrera argentina, que comprenderá un recorrido de 423 kilómetros cronometrados y un enlace de 301 kilómetros para llegar desde el bivouac de Córdoba hasta San Juan.