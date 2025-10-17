Síguenos:
"Chaleco" López celebró su primer triunfo de la temporada en el Rally de Marruecos

Francisco "Chaleco" López, junto a su navegante Alvaro León, celebraron este su primer triunfo de la temporada, tras ganar el Rally de Marruecos en Africa. La definición fue de infarto, con el piloto chileno venciendo por apenas 11 segundos al argentino Jeremías González, compañero de equipo en Can-Am Factory Racing Team.

