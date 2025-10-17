"Chaleco" López celebró su primer triunfo de la temporada en el Rally de Marruecos
Publicado:
Fotos Destacadas
"Chaleco" López celebró su primer triunfo de la temporada en el Rally de Marruecos
Independencia: decomisan 800 kilos de alimentos irregulares en operativo
La formación que prepara Colo Colo para desafiar al líder Coquimbo Unido
Fotos Recientes
Audax batalló para vencer a Unión La Calera y volvió a festejar en La Florida
"Chaleco" López celebró su primer triunfo de la temporada en el Rally de Marruecos
La formación de U. Católica para visitar a Everton en el Sausalito por la Liga de Primera
Francisco "Chaleco" López, junto a su navegante Alvaro León, celebraron este su primer triunfo de la temporada, tras ganar el Rally de Marruecos en Africa. La definición fue de infarto, con el piloto chileno venciendo por apenas 11 segundos al argentino Jeremías González, compañero de equipo en Can-Am Factory Racing Team.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados