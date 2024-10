"Chaleco" López se impuso en la categoría experimental del Rally de Marruecos

Contento y satisfecho por el primer lugar en la categoría Side by Side (SSV) Experimental T4 quedó el chileno Francisco "Chaleco" López (Can-Am Factory Team), pese a que fue tercero en la quinta y última etapa del Rally de Marruecos que cerró la temporada 2024, donde corrió junto al navegante argentino Sebastián Cesana.

No fue el final que hubiese querido el piloto maulino, quien se adjudicó tres de las cinco jornadas de la competencia. Especialmente este viernes que tuvo problemas mecánicos. Sin embargo, gracias a su sapiencia supo sacar adelante un tercer puesto en el día y ganar la clasificación general por 44 minutos sobre el argentino Manuel Andújar y por 4 horas 5' ante el estadounidense Hunter Miller.

Si bien los resultados del grupo T4 Experimental no aparecieron en los cómputos oficiales del Rally de Marruecos, sí estuvieron en los parciales en vivo, colocándose en la general en la posición 17°, a 01:38'33 del ganador de la carrera, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia).

"En esta última etapa fueron 273 de especiales. Se esperaba que fueran fáciles, como siempre ocurre en la última parte de una fecha, pero no fue así en esta ocasión. Veníamos muy bien, pero en el kilómetro 100 nos quedamos sin frenos. Anduvimos así por el resto de la carrera, buscando la huella para no cometer errores. Afortunadamente, llegamos bien a la meta final, en el tercer lugar de la etapa y primero en la general en T4. Solo me resta agradecer a todo el equipo, a los mecánicos y a Sebastián Cesana (navegante), por su trabajo. Era la primera vez que corríamos juntos. Ahora a viajar a casa para ver a mi familia. Llevo varios días fuera del hogar. Quedan pocas semanas para el gran desafío que es el Dakar en mi participación número 14", expresó "Chaleco" López.

El domingo estará llegando a Santiago López Contardo para descansar algunos días y luego volver a la actividad final para llegar de la mejor forma al 47° Rally Dakar 2025 que se disputará entre el 3 y 17 de enero en Arabia Saudita, donde volverá a competir en el equipo Can-Am Factory Team.