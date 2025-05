Ruy Barbosa volvió a destacar para mantenerse entre los 15 mejores en Sudáfrica

En la segunda etapa más larga del Sudáfrica Safari Rally, hasta ahora una de las más complejas, la número 2, el chileno Ruy Barbosa volvió a destacar luego de cruzar la meta del día en el 12° puesto en la clasificación general y quedar en el quinto de su categoría, Rally2, para los pilotos emergentes.

La prueba fue ganada por el australiano Daniel Sanders con 3 horas 40 minutos 30 segundos para los 357 kilómetros de especial.

El nacional José Ignacio Cornejo fue séptimo a 13'14", y Barbosa arribó 12° a 34'32.

Mientras que John Medina fue 26° a 01h21'31 del ganador.

En la general lidera Sanders con 6 horas 34 minutos 46 segundos. Cornejo quedó 5° a 18'20. Ruy está 12° a 01:08'18" y Medina firmó en el 26° a 02:13'17".

"Fue una etapa muy compleja. Los últimos 100 kilómetros fueron lo más difíciles que he hecho. Lamentablemente, tuve una penalización de 2 minutos por un control de velocidad. A pesar de todo navegué bien. Me costó mucho al final. Me estoy tomando las cosas con calma para poder aprender a navegar", expresó.

La etapa 3 de este jueves 22 contempla un tramo total de 523 kilómetros, de los cuales 253 serán de especiales entre el Marathon Camp y Sun City.