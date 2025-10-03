El Zonal Centro se toma la agenda del Rodeo Chileno este fin de semana

En la Medialuna de Curicó llevará a cabo este fin de semana el Rodeo Zonal Centro de la temporada 2025, que reunirá a grandes jinetes del rodeo nacional, específicamente del sector centro del país.

La Asociación Curicó, que preside Iván Guerra, es la encargada de la organización del Zonal, cuyos ganadores abrochan pasajes para los Clasificatorios de cara al Campeonato Nacional de Rodeo, que se correrá desde el 25 hasta el 29 de marzo de 2026 en la Medialuna Monumental de Rancagua "Gonzalo Vial Vial".

La acción en Curicó comienza el sábado a las 8 de la mañana con la Serie Criadores. Seguido de las series Caballos, Yeguas, Potros y Primera Libre. El domingo, a las 8:00 horas, se disputa la Segunda Libre. A las 15:30 horas se corre la Serie de Campeones.