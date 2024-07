Rugbistas escoceses agradecieron camisetas de la U: Un honor jugar en tu estadio

Este domingo la cuenta oficial del seleccionado de rugby escoses compartió una publicación que se hizo viral en redes sociales, ya que en la fotografía se ve a cuatro de los convocados posando con las camisetas de Universidad de Chile tras el partido ante Los Cóndores.

Si bien, desde el perfil oficial se mostraron agradecidos con el obsequio de la institución azul, para los usuarios en redes sociales no paso por alto la frase escrita refiriéndose al partido disputado en el Estadio Nacional.

"Gracias por las camisetas Universidad de Chile. Un honor jugar en tu estadio", fue el mensaje replicado por distintas cuentas, aludiendo a que el club no es propietario del coloso reducto ubicado Ñuñoa.

Thanks for the shirts, @udechile 🤝



An honour to play at your stadium 🏟️#AsOne pic.twitter.com/EISc8JQioV