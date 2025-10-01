Capitán de Los Cóndores: Necesitamos más apoyo, debemos subir la vara
"Todavía nos falta para realmente pensar en grande", expuso Clemente Saavedra.
Los Cóndores continuaron los festejos por la clasificación al Mundial 2027 con una visita al Palacio La Moneda, donde fueron recibidos por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.
Tras la ceremonia, se realizó un punto de prensa en la Plaza de la Ciudadanía, donde el capitán Clemente Saavedra, se refirió a la hazaña.
"Todavía estamos en shock, la verdad es que las emociones y las sensaciones que sentimos estando acá, habiendo clasificado a Chile a un Mundial, son muy difíciles de procesar y las seguimos viviendo", reconoció.
Sobre la reunión que tuvieron con el Presidente Gabriel Boric en la Casa de Gobierno, sostuvo: "Fue un momento muy icónico y le contamos cuáles son los proyectos de Chile Rugby, no solo de la clasificación... Tenemos que capitalizar este momento y fue una conversación muy empática de su parte. Contentos de estar acá, con toda la gente... Muy agradecido porque la recepción ha sido tremenda".
Por último, Saavedra agregó: "Estamos sumamente agradecidos, pero como lo mencioné antes, necesitamos más apoyo del Estado... Todavía nos falta para realmente pensar en grande e ir a competir por ganar un partido al Mundial, tenemos dos años en que debemos subir la vara".