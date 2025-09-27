¿Cuándo jugarán Los Cóndores el Mundial de Rugby?

La selección chilena de rugby selló su clasificación al Mundial de Australia 2027 este sábado, tras vencer 31-12 a Samoa en Viña del Mar luego de empatar 32-32 en el duelo de ida disputado en Salt Lake City.

Con ese resultado, Los Cóndores aseguraron su presencia por segunda edición consecutiva en el torneo, tras su debut en Francia 2023.

En ese sentido, la cita se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027, en siete ciudades australianas ya definidas por World Rugby.

De momento, no hay calendario oficial para los partidos de Chile dentro del torneo puesto a que los rivales se conocerán luego del sorteo que se llevará a cabo en diciembre de este año.

